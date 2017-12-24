Statta ‘Formula 1’ heyecanı

Lig’deki Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçının devre arasında görücüye çıktı.

Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği ile Makine ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri öğrencileri, ‘Çukurova Racing A1’ isimli elektrikli araba tasarlayıp 2016 yılında TÜBİTAK’ın düzenlediği hidromobil kategorisinde üçüncü oldu. Bu başarılarından sonra öğrenciler gerekli sponsorluk desteklerini alıp, 1 yıl içerisinde aracı yarışa hazır hale getirdi. Üzerinde 600 cc motor olan Formula 1 araçları ile aynı donanıma sahip ‘Çukurova Racing A1’ isimli araç, dün TFF 1. Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü arasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçın devre arasında görücüye çıktı. Statta 6 tur atan araç, seyircilerden tam not aldı.

“Türk mühendisliğini tanıtacağız”

Çukurova Racing Takım Kaptanı Vural Kart, takımlarının 38 kişiden oluştuğunu belirterek, "Bu aracı yapmamızdaki amaç uluslararası olarak düzenlenen Formula SAE yarışmalarına katılmak. Bu takımı geçen sene 4-5 kişilik arkadaş ekibiyle kurduk. Amacımız her sene üzerine daha fazla şeyler katarak devam ettirmek. Ben şuanda son sınıf öğrencisiyim, takımımızda birinci sınıf arkadaşlarımız da bulunmakta. Amacımız şuanda bu takımı devam ettirmek ve Türk mühendisliğini tüm dünyaya tanıtmak” dedi.

“Desteğe ihtiyacımız var”

Araç için sponsor beklediklerini belirten Kart, “Çok maliyetli bir organizasyon. Tüm iş adamlarımızdan destek beklemekteyiz. Bu aracı 150 bin TL’ye yaptık ve bazı parçaları ucuz aldık. Gönül ister ki çok daha iyisini yapabilmek ama bunun için belli desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

Takımın pilotlarından Yusuf Ziya Bozdemir ise, “Aracın bütün şase, gövde ve parçaları öğrenciler tarafından üretilmiştir. İçten yanmalı 4 silindirli motora sahip. Kısıtlamalar nedeniyle 75 beygir güce ve 150 kilometre hıza ulaşabilmekte” ifadelerini kullandı.

“Ekip çok büyük emek sarf ediyor”

Uzun yıllardır otomobil sporlarıyla ilgilenen ve aracın görücüye çıktığı sırada aracı süren otomobil pilotu Şendağ Durmaz da, “Karting ile yetişmeye başladım. Daha sonra Çukurova Racing takımı ile tanıştım. Hayalim bir Formula aracına binmekti, bunu denemiş oldum. Ekip çok büyük emek sarf ediyor ve ciddi anlamda güçlü bir araç yapmışlar. Herkesin böyle bir şey başaracağına inanmıyorum. Büyük bir takım var ortada, 38 kişinin emeği var. Bu yüzden destek verilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

‘Çukurova Racing A1’ isimli araçta 600 cc motor bulunurken, 8 litrelik yakıt deposuyla 200 kilometre yol gidebiliyor. Araç 300 kilogram ağırlığında ve 118 beygir gücünde.