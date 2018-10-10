Stres hasta ediyor

Hande Nacar Baş, “Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” hakkında, Çukurova Kalkınma Ajansı çalışanlarına bilgi verdi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Psikolog Hande Nacar Baş, stresin alarm reaksiyonu, direnç dönemi ve tükenme olmak üzere 3 dönemi olduğunu ifade etti. Alarm reaksiyonunda belirtilerin farkına varıldığı, dirençte içerisinde bulunulan ruhsal durumu inkar etme ve tükenme döneminde stresin migren, ülser gibi fiziksel hastalıklara dönüştüğü dönem olduğunu vurguladı.

Psikolog Baş, tükenme döneminin uzun sürmesi durumunda stresin, dolaylı yoldan da olsa birçok fiziksel rahatsızlığın sebeplerinden sayılabileceğini söyledi. Onkolojik hastalıklar başta olmak üzere kardiyovasküler ve gastroenterolojik hastalıklar, migren atakları, kas ağrıları, uyku ve yeme bozukluklarında stresin etkilerinden bahseden Baş, “Son günlerde psikologların danışmanlığına ihtiyaç duyan danışanların ortak özelliğinin hemen hemen hepsinin stresi uzun müddet hissetmelerine rağmen hayatlarında değişiklik yapma gereği duymamalarıdır. Zamanla sırtlandıkları yükler fizyolojik veya psikolojik rahatsızlıklara dönüşmekte, kişilerin hayatın yükünü kaldıramadıklarında destek alma ihtiyacı zorunluluk haline gelmektedir” dedi.

Stresi kontrol altına almak için yapılması gerekenlere de değinen Psikolog Baş, “Stresle baş etmenin öncelikli yolu, kendi ihtiyaç ve düşüncelerimizi ikinci plana atmamak, geçirdiğimiz her gün kendimize mutlaka zaman ayırmaktır. Stres kendisini bir hastalık ya da rahatsızlığa çevirmeden kendi ruhsal ve bedensel sağlığımıza yatırım yapmak gerekir. Ertelenen hayatlar strese kapılarını daha kolay açarlar. Her gün kendiniz için ayıracağınız bir saat, stresin yakanıza yapışmasını engelleyecektir” diye konuştu.

Stresi ev hayatına, eşine ya da çocuklarına yansıtmak kişinin aile içi problemler yaşamasının başlıca sebeplerinden olduğunu belirten Baş, aileye yapılan psikolojik yansıtmaların stresi azaltmasının aksine arttıracağını söyleyerek, aile içi problemlerin başlıca sebebinin kişilerin yaşadığı stres olduğunu vurguladı.