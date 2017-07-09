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09 Temmuz 2017 12:33

Su Teknolojilerinde İşbirliği Toplantısı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Su Teknolojilerinde İşbirliği; Bölgesel Zorluklar ve Fırsatlar Toplantısı düzenlendi.

Su Teknolojilerinde İşbirliği Toplantısı

09 Temmuz 2017 12:33

Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, elektrik tüketimi, su tüketimi, kişi başı tüketimler, hane başı tüketimlerin refah toplumunun temel parametrelerinden olduğunu ifade ederek, "Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı sağlar" dedi.


Seyhan Oteli’nde düzenlenen ve oturum başkanlığını Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar’ın yaptığı programın açılışında konuşan Başkan Sözlü, "Su, varlığımızın temeli. Biz, suyu size getirirken, size ulaştırırken muhakkak ki çeşitli sıkıntıları aşıyoruz. Onları ortadan kaldırıp suyu size götürüyoruz. Bunun siyasi propagandasını yapacak değilim ama insan olarak, fert olarak, toplum olarak dikkat edeceğimiz en önemli husus şudur ki artık sularımızı kirletmeyeceğiz. Madeni yağlar veya karışımıyla suyun bulaştığı büyük kitleleri kirleten kimyasalları doğru kullanacağız" dedi.



"Su teknolojilerinin önemi daha iyi anlaşılmalı"


Suyun bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynak olduğunu ifade eden Başkan Sözlü, "Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı sağlar. Öte yandan, nüfus ve ekonomik faaliyetler arttıkça birçok ülke hızla su sıkıntısı çeker duruma gelmekte ya da ekonomik gelişmeleri kısıtlanmakta. Şehir nüfusunun artması ciddi su sorunlarını beraberinde getirecektir. Bu sorunların aşılması noktasında da su teknolojilerinin önemi daha iyi anlaşılmalı, toplum su tüketiminde daha fazla bilinçlendirilmeli" dedi.



"Suyun önemi, uluslar arası iş birliği gerektiriyor"


Suyu etkileyen her şeyin insanları doğrudan etkilediğini ifade eden Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, "Kentleşme, artan nüfus, tarımsal faaliyetler bir yandan su kaynaklarında azalmaya diğer yandan da kirlenmeye neden olmakta. İklim değişikliklerinin etkileri de su kaynaklarında azalmaya sebep oluyor. Suyun önemli oluşu uluslar arası iş birliğini gerektirmekte" dedi. İsrail Ekonomi Bakanlığı Ticari Ateşesi Mouneer Agbariya, İsrail Su İdaresi Geri Kazanım Su Bölümü Başkanı Danny Greenwald ise konuşmalarında Türkiye ve İsrail arasındaki su iş birliğinin fayda yaratacağını düşündüklerini belirterek, İsrail’in geçmişte yaşadığı kuraklıktan su teknolojilerini geliştirerek kurtulduğunu ifade ettiler.


Program sonunda İsrail’den gelen konuklara plaketler takdim edildi.




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