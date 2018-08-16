Sualtında kalan karayolu havuz oldu

Bir araç mahsur kalırken çekici yardımıyla çıkartıldı.

Olay, Sarıçam İlçesi Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda köprü altında yaklaşık bir metre kadar karayolu sular altında kaldı. Edinilen bilgiye göre, DSİ’ye ait sulama kanalına fazla su verilmesi nedeniyle taştı. Taşan su karayoluna dökülmeye başladı

Karayolu havuza dönüştü

Yaklaşık 1 metreye dayanan yükseklikten geçmeye çalışan, bir otomobil su içerisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı. Bazı sürücüler ise su dolu yoldan geçmek isterken zor anlar yaşadı. Motosikletli bir kişi ise suyun yüksekliğini fark etmeyince, mahsur kaldı. Motosiklet sürücüsü kendi imkanlarıyla çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Suyun çekilmesini ardından yol trafiğe tekrar açılacak.

Öte yandan, bu yıl içerisinde aynı karayolu 2’inci defa su bastı. İlki 23 Ocak Salı günü meydana gelmişti.