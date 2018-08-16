Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 07:09

Sualtında kalan karayolu havuz oldu

Adana’da kanalın taşması sonucunda karayolu sular altına kaldı.

Sualtında kalan karayolu havuz oldu

16 Ağustos 2018 07:09

Bir araç mahsur kalırken çekici yardımıyla çıkartıldı.



Olay, Sarıçam İlçesi Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda köprü altında yaklaşık bir metre kadar karayolu sular altında kaldı. Edinilen bilgiye göre, DSİ’ye ait sulama kanalına fazla su verilmesi nedeniyle taştı. Taşan su karayoluna dökülmeye başladı



Karayolu havuza dönüştü


Yaklaşık 1 metreye dayanan yükseklikten geçmeye çalışan, bir otomobil su içerisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı. Bazı sürücüler ise su dolu yoldan geçmek isterken zor anlar yaşadı. Motosikletli bir kişi ise suyun yüksekliğini fark etmeyince, mahsur kaldı. Motosiklet sürücüsü kendi imkanlarıyla çıktı.



Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Suyun çekilmesini ardından yol trafiğe tekrar açılacak.



Öte yandan, bu yıl içerisinde aynı karayolu 2’inci defa su bastı. İlki 23 Ocak Salı günü meydana gelmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç