Suç mağdurları ve faillerini ‘yaşam koçları’ hayata bağlayacak

Projeyle ekonomik durumları, iş ihtiyacı, eğitim ve psikolojik destek durumu, aile düzeni gibi birçok kriter göz önüne alınarak 10 suça sürüklenen çocuk, 10 suç mağduru çocuk, 10 aile içi şiddet mağduru kadın, 10 suç mağduru yetişkin ve 10 Denetimli Serbestlik yükümlüsü olmak üzere toplam 50 kişi belirlendi. Aralarında doktor, psikiyatr, akademisyen, okul müdürü, aile danışma uzmanları da bulunan ‘yaşam koçları’ da bu kişilerle eşleştirilerek suçtan uzak durma, ihtiyaç tespitiyle mağduriyetleri önleme, eğitim ve iş desteği sağlama gibi konularda destek olmaya başladı.

Adana Göltepe Eğitim Tesisleri’nde projeye ilişkin toplantıya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Mustafa Kibar ile gönüllü yaşam koçları ile projenin ortakları olan kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Başsavcı Yeldan, proje ile mağdurların mağduriyetlerinin onarılması, suça sürüklenen kişilerin ise suça yönelmelerinin engellenmesi ve toplumun bu şekilde korunmasının amaçlandığını söyledi.

Proje ile 50 kişiye ‘adalet gönüllüleri’ tarafından yaşam koçluğu yapılacağını kaydeden Yeldan, “Bu sayede suç ve suçludan uzak durulması, mağdur olanlara yapılacak ihtiyaç tespiti çalışmalarıyla mağduriyetlerinin önlenmesi, psiko-sosyal, mesleki eğitim verilmesi ve iş desteği sağlanacak. Amacımız 1 yıllık bir proje süresi geçirmek değil suçun önlemesi ve mağdurun desteklenmesi noktasında uzun süreli gönüllülük hareketi oluşturmak. Şimdilik 50 kişi ile başlayan adalet gönüllülerimizin zaman içerisinde 300-500’lü sayılara ulaştırılmasını hedefliyoruz” dedi.

Yeldan, projeye destek olan kurum ve kuruluş temsilcilerine ile adalet gönüllülerine teşekkür etti.

Daha sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Göksen Gündüz, projenin tanıtım ve bilgilendirmesinden oluşan bir sunum yaptı. Gönüllü yaşam koçları arasında bulunan hemşire Hatice Bulut da, projede yer aldığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, “Mağdur ve yükümlülerin toplum içinde var olma yolculuğunun ve hayatın anlamının ne kadar değerli olduğunu fark ettirebilmek, insanlığa yapılabilecek en yüce hizmetlerden olacaktır. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.