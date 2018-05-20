Suçlulara ’sanal devriye’ darbesi

Dünyada teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık internet üzerinden sanal alem de suçluların cazibe merkezi haline geldi. Çoğu zanlı internet üzerinden terör olaylarına, dolandırıcılığa, hırsızlığa, cinsel istismara ve fuhşa karışıyor. Terör örgütleri DEAŞ, PKK, FETÖ ve sol örgütler sosyal medya ve interneti yoğun bir şekilde kullanarak suç işliyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de zanlılarla mücadele edebilmek için 7 kişiden oluşan bir ekip kurarak 7 gün 24 saat internette "sanal devriye" başlattı. Polisler zanlıların işlediği suçları ortaya koymak için sürekli sosyal medya hesapları ve internet sayfalarını mercek altına alıyor. Sanal devriye ekibi herhangi bir suç unsuruna rastladığında bunu hemen ilgili birime aktararak zanlıların yakalanmasını sağlıyor ya da terör, asayiş, kaçakçılık ve organize, narkotik suçlarla mücadele şubelerinden bir talep geldiğinde hemen inceleme yaparak gerekli bilgi ve belgeleri ilgili şubelere veriyor.

Kendileri için özel olarak geliştirilen bir program yardımıyla her gün ortalama 30 kişinin sosyal medya hesaplarını mercek altına alan sanal devriye ekipler, suç işleme potansiyeli olan bu kişilerin, hesaplarını oluşturdukları ilk günden bugüne kadar olan tüm paylaşımlarını en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Çocuğun cinsel istismarına yönelik video ve fotoğraf yayımlayıp depolayan kişiler tespit edilip, gerekli çalışmalar başlatılıyor.

Polisin gerçekleştirdiği ‘sanal devriye’ sonucu, sadece 2017 yılında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işleyen 8 kişinin tespit edilip, ilgili birimlere gerekli bildirim yapılarak, yakalanıp tutuklanması sağlandığı öğrenildi. Ekipler, sadece sosyal medya hesaplarını değil, aynı zamanda da internet sitelerini de inceliyor. Buna göre yine günlük ortalama 150 ayrı internet sitesinin takip edilip, burada yapılan paylaşımların tek tek incelendiği bildirildi.