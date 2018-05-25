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25 Mayıs 2018 01:14

Sulama kanalına düşen şahsı vatandaşlar halat yardımıyla kurtardı

Adana’da sulama kanalına düşen bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen şahsı vatandaşlar halat yardımıyla kurtardı

25 Mayıs 2018 01:14


Olay, saat 00.40 sıralarında Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi civarındaki DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Ömercik olduğunu öğrenilen bir kişi kıyı boyunda yürüdüğü sırada dengesini yitirerek sulama kanalına düştü. Sulama kanalına düşen şahıs akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Şahsın sürüklendiği gören bir kişi sulama kanalına atlayarak şahsı yakaladı ardından çevredeki vatandaşlar halat sarkıtarak suda sürüklenen kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri şahsı Adana Şehir Hastanesine götürdü. Şahıs tedavi altına alındı.




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