Sulama kanalına düşmekten çarptığı ağaç sayesinde kurtuldu

Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, sulama kanalının korkuluklarını kırdı, kanala düşmekten yol kenarındaki ağaç sayesinde kurtuldu.
Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, sulama kanalının korkuluklarını kırdı, kanala düşmekten yol kenarındaki ağaç sayesinde kurtuldu.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. Mehmet Zafer Ünal'ın kullandığı 01 FAF 19 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil, daha sonra sulama kanalının korkuluklarına çarptı. Sulama kanalına düşmekten, yol kenarında çarptığı ağaç sayesinde kurtulan Ünal, kazadan yara almadan kurtuldu.