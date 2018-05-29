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29 Mayıs 2018 17:45

Sulama kanalına giren Suriyeli iki kardeş boğuldu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu iki kardeş boğuldu.

Sulama kanalına giren Suriyeli iki kardeş boğuldu

29 Mayıs 2018 17:45


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi yakınındaki sulama kanalına giren Suriyeli tarım işçisi Abdulaziz İden (20) çırpınmaya başladı. İmad İden de (25) kardeşini kurtarmak için suya girdi.


Ağabey ve kardeşi akıntıya kapılarak suda kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine kanalda itfaiye ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu iki kardeşin cesetleri, yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulundu. İden kardeşlerin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.




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