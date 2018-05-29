Sulama kanalına giren Suriyeli iki kardeş boğuldu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi yakınındaki sulama kanalına giren Suriyeli tarım işçisi Abdulaziz İden (20) çırpınmaya başladı. İmad İden de (25) kardeşini kurtarmak için suya girdi.

Ağabey ve kardeşi akıntıya kapılarak suda kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine kanalda itfaiye ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu iki kardeşin cesetleri, yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulundu. İden kardeşlerin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.