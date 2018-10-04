Sulama kanalında bulunan ceset, 2 gündür kayıp kadının çıktı

Adana’da sulama kanalında cesedi bulunan kadının 2 gündür kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Ayşe Tırpan’a ait olduğu belirlendi.
Adana'da sulama kanalında cesedi bulunan kadının 2 gündür kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Ayşe Tırpan'a ait olduğu belirlendi.
Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında vatandaşlar tarafından bulunan kadın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin yaptığı incelemede cesedin Ayşe Tırpan'a ait olduğu belirlendi.
Ayşe Tırpan'ın eşinin 2 gün önce polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.