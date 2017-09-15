Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. Sulama kanalı kenarında yürüyen iki kişi kanalda bir kadının sürüklendiğini gördü. Şahıslar hemen polise olayı bildirdi. Olay yerine gelen ekipler can simidi ve kalasla kadını karaya çıkarmaya çalıştı ancak başaralı olamadı. Bu sırada yüzmeyi iyi bilen bir vatandaş suya girip kadını kıyıya çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede kadının boğularak öldüğünü belirledi. Genç kadının üzerinde yapılan aramada kimlik bulunamadı.

Kadının 2-3 saat önce boğularak öldüğü tahmin ediliyor. Kadının cenazesi otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırılırken, kimliğinin tespiti için kayıp başvuruları incelemeye alındı.