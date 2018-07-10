Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi, Kıyıboyu Caddesi üzerindeki sulama kanalında meydana gelen olayda, serinlemek için köprüden sulama kanalına atlayan bir genç bir daha sudan çıkamadı. Şahsı kurtarmaya çalışan vatandaşlar sonuç alamayınca olay yerine deniz polisi çağrıldı. Olay yerine gelen deniz polisi, dalgıç kıyafetleri giyip sulama kanalına girerek kayıp şahsı bulmak için arama çalışması başlattı. Ancak yapılan aramalara rağmen şahıs bulunamadı.

Talep üzerine olay yerine giden Cankur ekibi yaptığı aramada cesedi bularak polise teslim etti.

Yapılan incelemede cesedin Suriyeli İbrahim Rimi’ye (18) ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.