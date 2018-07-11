Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde meydana geldi. Pazarda birlikte çalıştığı arkadaşı Faruk Erdoğan ile bidonlara su doldurmak için sulama kanalı kenarına kamyonetle gelen Hüseyin Bülgen (19), serinlemek için kanala girmiş ve kaybolmuştu. Deniz polisleri olay yerine gelerek Bülgen’i bulmak için çalışma başlattı. Yapılan 2 saatlik bir aramanın ardından Bülgen’in cansız bedeni suya girdiği yerin yaklaşık 1.5 kilometre uzağında kanal içinde bulundu.

Hüseyin Bülgen’in cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.