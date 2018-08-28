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28 Ağustos 2018 01:29

Sulama kanalında kaybolan Rami’nin cansız bedeni bulundu

Adana’da baba ile serinlemek için sulama kanalına giren 18 gencin cesedi yaklaşık 20 kilometre uzakta vatandaşlar tarafından bulundu.

Sulama kanalında kaybolan Rami’nin cansız bedeni bulundu

28 Ağustos 2018 01:29

Gencin babası, oğlunu o halde görünce gözyaşlarına boğuldu ardından baygınlık geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Taliban zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Adana’ya gelen Kebir ailesi bugün sabah saatlerinde erkenden evlerinden çıkarak kanal boyunda gezmeye başladı. Baba Muhammed Kebir ile oğlu Rami Kemir (18) serinlemek için sulama kanalı girdi. Sulama kanalında akıntıya kapılan Rami bir süre sonra su içerisinde kayboldu.



Suya girdiği yerin 20 kilometre uzaklığında Yüreğir İlçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi DSİ’ye ait sulama kanalı içerisinde vatandaşlar Rami’in cansız bedenini buldu. Olay yerine itfaiye polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri Rami’in cansız bedenini su içerisinden çıkarttı.



Baba Kebir oğlunu son bir kez görmek istedi


Oğlunun suda çıkarıldığı gören baba Muhammed Kebir, son kez görmek istediğini belirtti. Oğlunu son kez göre baba Kebir, gözyaşlarına boğuldu. Ardından baba Kebir, baygınlık geçirdi. Baba Kebir ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.



Gencin cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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