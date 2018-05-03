Sulama kanalındaki cesedi film gibi izlediler

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi İncirlik-Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Yem paketleme fabrikasında çalışanlar sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görüp durumu polise bildirdi. Üzerinde sadece şort bulunan erkek cesedi akıntı nedeniyle sürüklenmeye devam ederken olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine dalgıç polisler de çağrıldı.

Vatandaş evinden koştu, otomobilini durdurdu, cesedi izledi

Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar, evi sulama kanalına yakın olan kadınlar ve sürücüler cesedi izlemek için birbiriyle yarıştı. Bazı kadınların ise kanal kenarına cesedi görmek için çocuklarıyla birlikte geldiği görüldü. Kadın ve çocuklar korku dolu gözlerle cesedi izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonu kamerası film çeker gibi çekti. Bir vatandaş ise yoldan geçerken otomobilini durdurup cesedi izledi.

Dalgıç polis sulama kanalına girerek cesedi çıkardı. Bu anda ise vatandaşlar sulama kanalı kenarında topladı. Sudan cesedi çıkartılan şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı için polis parmak izi ve kayıp başvurularına bakarak kimlik belirleme çalışması başlattı.

Ceset yapılan incelemeden sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.