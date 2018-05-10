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10 Mayıs 2018 09:58

Suluca Ortaokulu’nda Görsel Sanatlar Sergisi

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesindeki Suluca Ortaokulu’nda Görsel Sanatlar Sergisi, TÜBİTAK etkinlikleriyle eş zamanlı açıldı.

Suluca Ortaokulu’nda Görsel Sanatlar Sergisi

10 Mayıs 2018 09:58


Suluca Ortaokulu’nda halk oyunları gösterisi ve koro dinletisinin ardından Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük ve davetliler eşliğinde sergi açılarak öğrencilerin yaptığı resimler ve projeler incelendi.


Serginin gezilmesinin ardından Veli Küçük, Görsel Sanatlar Öğretmeni Ferhat Kalak’ın organize ettiği "Renklerin Dansı" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül olarak dünya klasiklerinden örneklerin yer aldığı kitapları takdim etti.


Etkinliğin ardından Görsel Sanatlar Öğretmeni Ferhat Kalak, Veli Küçük’ün çocukların tüm sene boyunca ürettiği çalışmaları görmek için gelmelerinin kendisini ve öğrencileri çok mutlu ettiğini belirtti.


Baro Başkanı Veli Küçük, Suluca Ortaokulu Müdürü Nida Metin’e Atatürk posteri ve Türk Bayrağı takdim etti.




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