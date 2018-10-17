Sunar, biyoetenol tesisiyle yerli ve yenilenebilir enerjiye odaklandı

Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, ülke ekonomisinde cari açığı azaltmaya yönelik yatırımlara odaklandıklarını,

ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmalar yapıp, yeni projeleri gündemlerine aldıklarını söyledi. Özkan, “Ülke ekonomimizin darboğazı olan enerji açığının ithal kaynaklarla karşılanması ve şuanda ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu döviz varlığının yurtdışına gitmesi sebebiyle, yerli mısırı işleyip, biyoetenol üretecek tesisimiz için yatırım karar almış bulunmaktayız. Geniş çaplı bir araştırmanın neticesinde fizibilitesini tamamladığımız ve yatırım kararı aldığımız biyoetenol tesisimiz, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması yönüyle cari açığı azaltmaya katkı sağlayacaktır. Yurtdışına bağımlı olduğumuz enerji ihtiyacında, fosil kaynaklı yakıtlara alternatif, yenilenebilir ve stratejik bir enerji kaynağı oluşturan Biyoetanol'ün, üretim kısıtlaması yoktur ve doğadaki karbon dengesini bozmaz” dedi.

"Biyoetenol, fiyat belirsizliklerinin önüne geçecek"

Biyoetenolün ulaştırma sektöründe çok önemli bir yeri olduğunu belirten Özkan, “Kojenerasyon ünitelerinde, küçük ev aletlerinde ve kimyasal ürün sektöründe de geniş çaplı bir kullanım alanı olan biyoetenol, doğaya zarar vermeden çözünebilir yapısıyla ve içerdiği yüksek oksijen seviyesi sayesinde karbonmonoksit seviyesini yüzde 25-30 arasında azaltır. Ülke ekonomisinde önemli bir açığın kapanmasına yardımcı olan, çiftçi ve sanayici dostu biyoetenol içinde yer aldığı karışımlarla, ozon tabakasının azalmasına yol açan, hidrokarbon emisyonlarında büyük ölçüde düşüş sağlama özelliğiyle de çevre dostudur. Diğer yakıt kaynaklarının tükenmeye başlandığı bir süreçte, yerli ürün kaynaklı biyoetenol, fiyat belirsizliklerinin önüne geçecektir” diye konuştu.

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın davetlisi olan Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu'yu temsilen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına katıldığını ifade eden Özkan, “Programda alınan yüzde 10 indirim kararına şirketlerimizle biz de destek sağlamaktayız. Şirketimizin ürettiği Sunar 1 lt ve 2 lt mısır yağında, 2018 yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim kararı almış bulunmaktayız. Taze meyve üretici şirketimiz NÇS Tarım'ın nuribeyciftligi.com web sitemiz üzerinden nihai tüketiciyle buluşan tüm ürünlerinde ise yüzde 10+ yüzde 5 indirim yapmaktayız. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) üyesi şirketimiz Sunar Özlem ise, TUSAF'ın Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı nezdinde aldığı karara iştirak ederek 50 Kg ekmeklik un ürünümüzde indirim kararı alarak halkımızın en temel ihtiyacı olan ekmeğin mevcut fiyatının korunmasına katkı sağlamıştır” şeklinde konuştu.