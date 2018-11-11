İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli araçlardan tabanca ve pompalı tüfek çıktı

Adana’da polisin yaptığı denetimlerde iki araçta ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı denetimlerde iki araçta ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında içinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobilin durumundan şüphelenip arama yaptı. Aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki biri kadın 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.


Öte yandan PTT Evleri Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde ise pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, pompalı tüfekle bir olaya karıştığı için Fatih Polis Merkezine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.