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11 Eylül 2017 22:32

Süral: “Yediğimiz bütün goller kaleci hatası”

TFF 1.

Süral: “Yediğimiz bütün goller kaleci hatası”

11 Eylül 2017 22:32

Lig ekiplerinden Gaziantepspor Teknik Direktörü Bünyamin Süral, ligin dördüncü haftasında deplasmanda 3-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası, “Yediğimiz goller hep kaleci hatası. Bir takımda kaleci olmazsa yapacak bir şey yok” diye konuştu.


Süral, Lig’in dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştıkları ve 3-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Dördüncü haftaya kadar yedikleri gollerin kaleci hatasından kaynaklandığını belirten Süral, daha sonra şunları kaydetti:


“Biliyorsunuz, Adana’nın sıcağı çok farklı. Bu sıcakta bizim bu çocukların sahada vermiş oldukları mücadeleden dolayı kendilerini kutlamak istiyorum. Böyle maçlarda herhangi bir maçta olsa sahanın neresinde olursa olsun pes etmeyen Gaziantepspor var. Rakip kalede gol arayışında olan bir ekip var. Yaşları 17-18-19 bu çocukların. Bu çocuklardan bir şeyler beklenmez. Yediğimiz gollerin hepsi kaleci hatası. Geçmiş haftalarda da aynısı. Kalecin hata yaparsa ne kadar oyuna ağırlığını koyarsan koy yediğiniz goller morali çökertiyor. Bir takımda kaleci olmazsa yapacak bir şey yok.”




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