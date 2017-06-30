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30 Haziran 2017 13:53

Suriyeli çocuklar lağım sularında serinliyor

ADANA (İHA) – Adana’nın kavurucu sıcağında, kendi kurdukları çadırlarda susuzlukla mücadele eden Suriyeli mülteciler, lağım sularında serinleyip, hortumla banyo yapıyor.

Suriyeli çocuklar lağım sularında serinliyor

30 Haziran 2017 13:53


Afrika sıcaklarının yaşandığı Adana’da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Yüreğir ilçesindeki Koza Mahallesi’nde kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşayan Suriyeli mültecilerin kavurucu sıcakta yaşamla mücadelesi yürek burkuyor.


Çadırlarında su tesisatı ve tuvalet bulunmayan mültecilerin kendi inşa ettikleri tuvaletlerde ihtiyaçlarını giderdiklerini, banyolarını ise leğende hortum yardımıyla yaptıkları görüldü.


Birçok hastalık riskine aldırmayan çocukların, derme çatma tuvaletlerin aktığı lağım sularında serinlemeye çalışması dikkat çekti. Aşırı sıcaklardan bunalan mültecilerin, çadırlarının bir kısmını açıp gölgede uzanarak sıcaklardan bir nebze olsun kurtulmaya çalıştığı görüldü.


Suriye’nin Halep kentinde Esad rejiminin bombalarından kaçan 2 eşli, 9 çocuk babası Akil Halil (40), sıcakların pek çok hastalığa neden olduğunu söyleyerek, “Burada elektrik yok, su yok. Uzağa gidip hafriyatların oradan su çekiyoruz. Çamaşırları da orada yıkıyoruz. Çadırlar çok sıcak oluyor. Çadırlarda duş da yok. Burada 200 çadır var ve yaklaşık bin 100 çocuk var. Mecburiyetten buradayız. Ev tutmak istiyorum bin lira istiyorlar. Çalışmak istiyorum ruhsat istiyorlar. Devletten yardım bekliyorum” diye konuştu.


Yasir Halil (37) isimli Suriyeli ise aşırı sıcaklar nedeniyle çadırlarda bebek ölümleri gerçekleştiğini kaydetti. Suriyeliler, devlet büyüklerinden ve hayırsever vatandaşlardan yardım istedi.




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