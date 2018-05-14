Suriyeli çocuklardan kültür sanat gösterisi

Türkçe’ye iyi derecede hakim olduğu görülen çocuklar şiirler, şarkılar söyledi, mehter, oratoryo ve dans gösterileri yaptı. Çocukların ’erik dalı’ gösterisi de katılımcılardan büyük alkış aldı.

Geçici eğitim merkezlerinde eğitim gören Suriyeli çocuklar, Yunus Uğur Ortaokulu’nda “Gönülden Dile Kültür Sanat Etkinliği”ne katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve Suriyeli işitme engelli çocukların işaret diliyle eşlik ettiği İstiklal Marşı ile başladı.

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Adana’da okuma çağında bulunan 53 bin 560 çocuktan 15 bin 127’sine 520 resmi eğitim kurumunda, 17 bin 897’sine ise 21 geçici eğitim merkezinde eğitim-öğretim hizmeti verdiklerini söyledi.

Toplamda 33 bin 24 Suriyeli çocuğu okullarla buluşturduklarını ve okullaşma oranının yüzde 60 olduğunu kaydeden Yavuz, okulla buluşamayan öğrencileri de okullaştırmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlikte, Türkçe’ye iyi derecede hakim olduğu görülen çocuklar şiirler, şarkılar söyledi, mehter, Çanakkale ve öğretmen konulu oratoryo ve dans gösterileri yaptı. Çocukların ’erik dalı’ gösterisi ve bir çocuğun ’Nemrut’un kızı’ performansı, katılımcılardan büyük alkış aldı.