Suriyeli Muhammed’in cenazesi yakınlarına teslim edildi

Suriye’deki iç savaştan kaçarak 3 yıl önce Kızkalesi’ne gelen Suriyeli ailenin en küçük çocuğu 5 yaşındaki Muhammed Derviş, dün akşam saatlerinde su almak için markete gittikten sonra evine dönmedi. Anne Ranya Derviş ve diğer yakınları çocuğun bulunması için çevrede arama yaptı. Aramadan sonuç alamayan aile Kızkalesi Polis Merkezi’ne kayıp başvurusu yaptı. Sabah erken saatlerde Kızkalesi sahil kesiminde bir iş yerinin çalışanı, duşakabini temizlemek istediği sırada, küçük çocuğun cesediyle karşılaştı.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri duşakabin ve çevresinde delil araması yaptı. Savcılık incelemesinde 5 yaşındaki Muhammed’in 25 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Muhammed Derviş’in cenazesi saat 15.50’de yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Erdemli’ye götürüldü. Suriyeli aileden kimse gazetecilere açıklamada bulunmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.