Suriyeli mülteciler sertifikalı çiftçi oluyor

Kursiyerler alacağı sertifikayla dünyanın her yerinde iş bulabilecek.

Adana Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen törenle Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Artırılması Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 13 Ağustos’ta başlayan proje ile Suriyeli sığınmacılar ve ev sahibi topluluklardan oluşan 75 kişi, örtü altı sebze yetiştiriciliği konusunda mesleki eğitim almaya başladı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği ile finanse edilen projeyle kursiyerler, nitelikli iş gücü ihtiyacının yüksek olduğu zirai çalışma alanlarıyla ilgili konularda teorik eğitim alıyor. Kursiyerlerin istihdamına yönelik özel sektör veya kamu paydaşları, 4 haftalık işbaşı eğitim olanağı da sağlayacak. Projenin sonunda kursiyerler için istihdam fırsatlarının arttırılması amacıyla istihdam fuarları da düzenlenmesi planlanıyor.

Proje ile ilgili bilgi veren Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, 17 eğitimcinin projede yer aldığını ve eğitim verdiğini ifade ederek, “Program kapsamında örtü altı sebze yetiştiriciliği, meyve hasadı, budama ve diğer tarımsal faaliyetlerle ilgili eğitimler devam etmekte. Buradan mezun olacak kursiyerlerimiz, uluslararası bir sertifikaya sahip olacaklar. Dünyanın her yerinde iş bulma imkanı olacak” diye konuştu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Suriye’deki insanlık dramının tarihin tanık olduğu en büyük zorunlu göç hareketlerinden birisini de beraberinde getirdiğini belirterek, “Suriye’den başlayan göç dalgasına devletimiz ve milletimiz duyarsız kalmamış, doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalan kardeşlerine sadece sınır kapılarını değil, gönül kapılarını da açmıştır” dedi.

Türk milletinin Suriyeli misafirleriyle aşını, ocağını paylaştığını, yaşamlarını idame ettirmelerine yardımcı olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, “Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz bu projeyle de örtü altı sebze yetiştiriciliği ve sebze-meyve hasadı gibi hassas bir mesleğin teorik ve işbaşı eğitimlerini vermek suretiyle Suriyeli misafirlerimize önemli bir istihdam kapısı aralamaktayız. Proje kapsamında 53 Suriyeli misafirimizin dışında 22 Türk vatandaşımızın da kursiyer olarak yer alıyor. Bu proje Suriyeli misafirlerimizin ülkemizdeki toplumsal hayata uyum sorunlarının ortadan kaldırmasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, eğitimlerin sonunda bir istihdam fuarı da düzenleyerek iş verenlerle kursiyerleri bir araya getireceklerinin altını çizerek, “Projedeki asıl amacımız Suriyeli sığınmacıların uzun vadede Türkiye’deki gelir kaynaklarının arttırılmasına ve istihdamlarına destek olmak. Ayrıca birlikte yaşadıkları Türk vatandaşların da aynı fırsatlardan yararlanmalarına destek olmayı amaçlıyoruz. Bunun yanısıra eğitim alan vatandaşların proje sonunda istihdam edilmesi gibi önemli bir amacımız da var” şeklinde konuştu.

Daha sonra kürsüye çıkan Suriyeli kursiyer Osman Osman ile Fatma Can, proje paydaşlarına teşekkürlerini ileterek, projenin başarılı olması temennilerini dile getirdi. Konuşmaların ardından Ulusal Program Yöneticisi Halil Okur, projenin amacını ve uygulanma biçimini anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.