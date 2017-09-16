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16 Eylül 2017 09:32

Suriyeli şahsa 12 yaşındaki kızla evlenmekten gözaltı

Suriye’den iç savaştan kaçan bir kişi, kendi gibi savaştan kaçan kız çocuğuyla 12 yaşında evlenip çocuk yaptığı için "çocuğa cinsel istismardan" gözaltına alındı.

Suriyeli şahsa 12 yaşındaki kızla evlenmekten gözaltı

16 Eylül 2017 09:32


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 6 yıldır süren iç savaştan kaçan 27 yaşındaki Yusuf Ömer (27) 2 yıl önce kendi gibi Suriye’den savaştan kaçan Hübe Alış Nasır (14) ile evlendi. Resmi nikah olmadan yapılan bu evlilikten Kinene ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Geçtiğimiz günlerde kız çocuğu rahatsızlanınca annesi onu aile sağlığı merkezine götürdü. Doktor burada Nasır’ın yaşına baktığında 14 olduğunu görerek çocuk gelin olduğu için polise haber verdi. Aile sağlığı merkezine gelen polis, kız çocuğunu bebeğiyle birlikte polis merkezine götürdü. Nasır, iki yıl önce Yusuf Ömer’in kendisiyle zorla evlendiğini söyledi. Bunun üzerine polis Yusuf Ömer’i gözaltına aldı. Zanlı ise Nasır ile kendi isteğiyle evlendiğini söyledi. Ancak kız evlendiğinde 12 yaşında olduğu için kocaya "Çocuğa cinsel istismardan" işlem başlatıldı. Kız çocuğu ve bebeği ailesine teslim edilirken, koca işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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