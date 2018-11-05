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Suriyeliler tek tek fotoğraflanarak kayıt altına alındı

Adana polisi yaptığı uygulamalarda, yaklaşık 80 bin Suriyeliyi tek tek kontrol edip fotoğraflarını çekerek kayıt altına alırken, bu şahıslardan yaklaşık 10 bini kimliksiz çıktı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'ya gelen özellikle Suriyeli göçmenleri kayıt altına almak için çalışma başlattı. Polis, Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı Seyhan ilçesi Kocavezir, Hurmalı, Mirzaçelebi gibi mahallelerde uygulama başlattı. Uygulamalarda durdurulan Suriyelilere tek tek kimlik soruldu. Kimliği bulunan ya da bulunmayan Suriyeliler polisler tarafından cep telefonuyla fotoğraflanarak kayıt altına alındı. Polisin, Suriyelilerin herhangi bir suça karıştığı zaman onları bulabilmesi için bu uygulamayı başlattığı öğrenildi. Polisin yaptığı uygulamalarda yaklaşık 80 bin Suriyeliye ulaşıldığı, bunlardan 10 bininin kimliksiz çıktığı, yaklaşık 20 bininin ikametinin başka yerde olduğu anlaşıldı. Kimliksizlere kimlik verilirken, ikameti başka yerde olanlar ikameti oldukları kente gönderildi.

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