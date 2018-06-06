Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 10:13

Suriyelilerin çadırda yaşam mücadelesi

Suriye’de yaklaşık 7 yıldır süren iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen aileler, çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriyelilerin çadırda yaşam mücadelesi

06 Haziran 2018 10:13


Suriye’de 2011 yılında başlayan ve bir ülkenin bütününü saran iç savaştan kaçan Suriyelilerin en çok sığındığı ülke Türkiye oldu. Türkiye’de ise Suriyelilerin en çok sığındığı illerden birisi Adana oldu. Adana’da kimi Suriyeliler devletin yaptırmış olduğu kampta kalırken kimi kendi imkanlarıyla kiraladığı evde kimi ise çadırlarda kalıyor. Bu durumdan ise en çok çocuklar etkileniyor. Çadırda kışın soğuk, yazın ise sıcak ortamda yaşam mücadelesi veriyorlar. Okula da gidemeyen çocuklar yaşları küçük olmasına rağmen hayatın bütün zorluklarıyla karşılaşıyor. Çadırda kalan bir çocuğun yaşadığı zorluklar ve ülkesinden koparılıp atılmasının yüzüne yansıdığı görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç