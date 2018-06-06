Suriyelilerin çadırda yaşam mücadelesi

Suriye’de 2011 yılında başlayan ve bir ülkenin bütününü saran iç savaştan kaçan Suriyelilerin en çok sığındığı ülke Türkiye oldu. Türkiye’de ise Suriyelilerin en çok sığındığı illerden birisi Adana oldu. Adana’da kimi Suriyeliler devletin yaptırmış olduğu kampta kalırken kimi kendi imkanlarıyla kiraladığı evde kimi ise çadırlarda kalıyor. Bu durumdan ise en çok çocuklar etkileniyor. Çadırda kışın soğuk, yazın ise sıcak ortamda yaşam mücadelesi veriyorlar. Okula da gidemeyen çocuklar yaşları küçük olmasına rağmen hayatın bütün zorluklarıyla karşılaşıyor. Çadırda kalan bir çocuğun yaşadığı zorluklar ve ülkesinden koparılıp atılmasının yüzüne yansıdığı görülüyor.