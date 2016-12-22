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22 Aralık 2016 10:57

Suriyelilerin kimlik çilesi

Suriyelilerin kimlik çilesi

22 Aralık 2016 10:57

Adana’da yaşayan Suriyeli sığınmacılar, yardım ödeneği almak amacıyla kimlik kartı için başvurdukları Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.
Adana’da yaşayan Suriyeli mülteciler, Türkiye ile AB arasında varılan mülteci anlaşması gereği verilecek para yardımını alabilmek amacıyla geçici kimlik kartı çıkartmak için geldikleri Göç İdaresi Adana İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.
Soğuk havaya rağmen kimlik almak isteyen Suriyeli kadın, çocuk, yaşlı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sıraya girdi. Suriyeli vatandaşlar, soğuk havada ateş yakıp ısınmaya çalıştı. Suriyeliler kimlik almak için beklediklerini, önceki yıllar birkaç noktadan verilen kimlik kartının artık tek bir noktadan verildiği için yığılmalar olduğunu, kendilerinin de zorlandığını söyledi.



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