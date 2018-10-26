Sütcü: “Ekonomimizde yaşanan son sürecin etkisi devam etse de sorunlar aşılacak”

Çünkü, küresel rekabet gücünün anahtarı, Ar-Ge ve inovasyondur” dedi.

Adana ve çevre illerde faaliyet gösteren OSB'leri kapsayan ve ilki düzenlenen Koordinasyon Toplantısı, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü Başkanlığında İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda, OSB Başkanları ve Bölge Müdürleri, talep ve önerilerini, OSBÜK Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü'ye iletti.

Toplantıda konuşan Sütcü, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sorunlardan en kısa sürede çıkacağını söyledi. 2018 yılının üçüncü çeyreğinde küresel sermayenin döviz kuru ve faiz gibi tehditlerle ülke ekonomisine yönelik saldırılarının yılın üçünde çeyreğinde etkisini artırdığını belirten Sütcü, “Bu süreçte, biz sanayiciler başta olmak üzere toplumun her kesimi ekonomik yönden olumsuz etkilendi. Ancak bu sıkıntı, Bakanlıklarımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın aldığı bir dizi önlemlerle aşılmaya çalışıldı. İnşallah enflasyon ve kredi maliyetleri düşer, döviz kurlarındaki dalgalanmalar tamamen kontrol altına alınarak ekonomideki sorunların önüne geçirilir ve bu badire en az hasarla atlatılır” dedi.

“Küresel rekabet gücünün anahtarı, Ar-Ge ve inovasyondur”

Sıkıntılı günlerin, birlik ve beraberlik içinde el ele vererek aşılacağını dile getiren Sütcü, “Zor günler, yeni yatırımlar gerçekleştirip, daha çok çalışıp, dünyada rekabet gücü yüksek inovatif ürünler üretip yeni ihracat kapılarını aramakla atlatılır. Çünkü, küresel rekabet gücünün anahtarı, Ar-Ge ve inovasyondur. Biz de başta AOSB'miz olmak üzere Adana, Osmaniye ve Hatay genelindeki bütün OSB'lerimizin bünyesinde faaliyet gösteren yatırımcılarımızın bu ruhla hareket ettiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sütcü, OSBÜK çatısı altında olan tüm OSB'lerin sorunlarının yakından takip ettiklerini, bu sorunlara Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi Bakanlıklar nezdinde çözüm arayışında bulunacaklarını kaydetti.

Toplantıya, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Tosyalı ve Bölge Müdürü Ahmet Dokgöz, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Tatlı ve Bölge Müdürü Volkan Kahveci, Kozan Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Fatih Aydın, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Bölge Müdürü Beyna Turgut Güler, Payas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çelik ve Bölge Müdürü Nejdet Özkul, Antakya Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Ali Muratoğlu, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Hasan Sezer ve Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü ve AOSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin katıldı.