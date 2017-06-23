Sütcü, genç girişimcilerle tecrübelerini paylaştı

Küçük yaşlarda atıldığı ticaret hayatında hep sanayici olmayı hayal ettiğini belirten Sütcü, gençlere, “Hedefinizi belirleyin, kaybetmekten korkmayın” tavsiyesinde bulundu.

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş’nin de yönetim kurulu başkanı olan Bekir Sütcü, Çukurova Kalkınma Ajansı’ndaki seminerde, babasının yanında çuval ticareti ile başlayan ve sanayiciliğe uzanan iş hayatında karşılaştığı zorlukları ve dönüm noktalarını genç girişimcilerle paylaştı.

Ticaret hayatına çok küçük yaşlarda atıldığını, o dönemde iş hayatından büyük beklentileri olmadığını ifade eden Sütcü, “Özellikle belli başlı fabrikaların mal alımlarında bizzat kendim bulunurdum. O dönemde Adana’da Sabancı Holding’in kurduğu bir plastik ve çuval fabrikası vardı. Oraya gittiğimde hep şunu düşünürdüm. Bunlar bu işi nasıl yapıyorlar? İçeriye girerdim, çalışanları izlerdim. Demek ki hep harddiske atmışım” dedi.

“Bir fuarla her şey değişti”

Bir fuarla bütün iş hayatının değiştiğini anlatan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, şöyle devam etti:

“1995 yılında bazı meslektaşlarımız Almanya’ya fuara gidiyorlar. ‘Ben de geliyorum’ dedim. ‘Öyle kafana göre gidemezsin, önceden hazırlık yapman gerekir’ dediler. Fuarlara 6 ay, 1 yıl önceden hazırlanılıyormuş, sonradan öğrendim. İstanbul’dan bir aracı buldum ve hemen ilk kez pasaport çıkarttım. Vizeyi aldım. Almanya’nın yolunu tuttum. Uçağa bindim ama dizlerim tir tir titriyor. ‘Acaba orada bizi karşılayacaklar mı?’ diye kendi kendime soruyorum. Çünkü biz yıllarca babamızın yanında çalışmışız. Bir şeyler oluşturmaya çalışmışız ama şimdi bambaşka yere gidiyoruz. Ömrünüzde ilk kez yurt dışına çıkıyorsunuz. Aklınızda sürekli soru işaretleri var. Gittim ve 11 gün kaldım. Hayatımda en büyük dersi bu fuarda aldım, gerçek girişimciliği orada öğrendim.”

“’Babanın iyi kötü bir ismi var, ondan da olacaksın’ dediler”

11 günün sonunda makine siparişi verip yurda döndüğünü belirten Bekir Sütcü, “Makine siparişi verdim ama ne makineleri kuracak yer var ne arsa var ne de ekip var. Benden 2 yaş küçük kardeşim var, düşünüyorum makineleri aldığımı kardeşime nasıl söyleyeceğim? Söylesem ‘ne yapacağız ağabey’ diyecek. 2 günün sonunda söyledim. ‘Bak kardeşim, ben şu şu makineleri aldım’ dedim. ‘Yok ya’ dedi. Ancak, o gün en son teknoloji ne ise o makineyi aldım. Allah rahmet eylesin bir ağabeyimiz ‘Oğlum iyi kötü babanın bir ismi vardı, ondan da olacaksın’ dedi. Biz babamızı 1992 yılında kaybettik. Ben babadan sonra sanayici oldum” diye konuştu.

“Sanayiciliği, makineleri sipariş ettikten sonra öğrendik”

Makineleri sipariş ettikten sonra öncelikle “Sanayicilik nasıl yapılır?” onu öğrendiğini kaydeden Sütcü, “Sanayiciliği sadece fabrikalara girdiğimiz kadar biliyoruz. Sanayicilik nedir? Fizibilite nedir? Nasıl yapılır? Onlardan bir haberiz. Herkesin bir hayali vardır. Benimde hayalim buydu. Organize sanayi nerede? Yolunu bilmiyoruz. İnşaat nedir? Bilmiyoruz. İlk tesisi AOSB’de kurmaya karar verdik. Ve biz 6 ay içerisinde üretime geçtik. Bana hep ‘OSB dağın başı, orada ne yapacaksın’ dediler. Bugün AOSB’nin yönetim kurulu başkanıyım. Tabii o zaman ne elektrik var ne su var” ifadelerini kullandı.

“Bilgiye ve öğrenmeye aç bir insanım”

Gençlere tavsiyelerde de bulunan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, “En iyi iş, bildiğiniz iştir. Biz alım satımını yaptığımız işin makinelerini alıp kurduk. Ben bilgiye ve öğrenmeye aç bir insanım. Bütün bu yaşadıklarımdan şunu öğrendim. Yeri gelecek kaybedeceksin. Hedefini koyacaksın, cesaretli olacaksın. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan yoluna devam edeceksin” şeklinde konuştu.

İş dünyasındaki başarılarıyla isimlerinden söz ettiren Zuhal Mansfield ve Gürtan Ergene’nin de konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden tarafından konuşmacılara plaket verildi. Daha sonra, uygulamalı girişimcilik eğitimine katılan 29 kişiye sertifikaları dağıtıldı.