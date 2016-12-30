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30 Aralık 2016 16:00

Sütcü, Vali Demirtaş’a AOSB’nin yatırımlarını anlattı

Sütcü, Vali Demirtaş’a AOSB’nin yatırımlarını anlattı

30 Aralık 2016 16:00

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, AOSB’de gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a bilgi verdi.
Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. AOSB Başkanı Bekir Sütcü, ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda, her geçen gün büyüyen Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen yatırımlar, iş dünyası temsilcilerinin beklentileri ve sektörel faaliyetler hakkında Vali Demirtaş’a ayrıntılı bilgiler verdi.
Ziyaretten dolayı memnuniyet duyan Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında Organize Sanayi Bölgesi’nin, Adana, bölge ve ülke ekonomisine hayli olumlu katkılar sunduğuna dikkat çekti.
AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyeleri ile üretim ve istihdamın gelişmesi için çaba sarf eden tüm yatırımcılara teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi’ne yönelik çalışmaları titizlikle tatip ettiğini ve yatırımcıların daima destekçisi olduklarını sözlerine ekledi.
Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyelerinin, Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyareti, Adana ve bölge ekonomisinin genel durumu ile ekonomik gelişmeler hakkındaki tespitlerin dile getirilmesiyle devam etti.



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