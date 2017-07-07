Sütcü yeniden OSBÜK yönetiminde

Olağan Genel Kurulu’nda başkan yardımcısı olarak yeniden yönetim kurulunda yer aldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleşen genel kurulda, OSBÜK’ün mevcut başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu oy birliğiyle yeniden seçildi.

Konya OSB Başkanı Memiş Kütükcü, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, İzmir Torbalı OSB Başkanı Hakkı Attaroğlu, Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, ASO 2. ve 3. OSB Başkanı Seyit Ardıç, Çorum OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Mustafa Yağlı ve Mersin Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli’den oluşan yeni yönetim kurulunun kendi aralarında yaptığı görev bölümünde ise, AOSB Başkanı Bekir Sütcü bir kez daha OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bekir Sütcü, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’de sanayilerin gelişim üssünün, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da OSB’ler olacağını belirtti. Türkiye’de kurulu 316 organize sanayi bölgesindeki 51 bin işletmede 1 milyon 738 bin kişinin istihdam edildiğine dikkat çeken Sütcü, OSB’lerin istihdam kaynağı olduğunu ifade etti. Sanayi olmadan büyümenin sağlanamayacağının altını çizen Sütcü, “Sanayisi güçlü olan ülkeler ile sanayisi yeterince gelişmemiş ülkeler arasındaki fark bu gerçeğin en somut kanıtıdır. Ülkemizin, geleceğe yönelik en büyük kalkınma garantisi de güçlü sanayi varlığıdır” dedi.

"Üretim reform paketi ile yeni bir dönem başladı"

Sanayinin desteklenmesine yönelik yeni teşvik ve destekler içeren ve kamuoyunda “Üretim Reform Paketi” olarak bilinen “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile artık OSB’lerde yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Sütcü, “1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı kanunda OSBÜK, ‘OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan bir özel hukuk tüzel kişilik’ olarak tanımlanmıştır. Bu kanunla birlikte artık tüzel kişilik kazanan tüm OSB’lerin OSBÜK’e üye olması ve belirlenen aidatı ödemesi zorunlu hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında, OSBÜK Başkan Yardımcılığı görevinin kendisine yüklediği sorumlulukların da farkında olduğunu belirten Sütcü, “Yönetim kurulu üyelerimizle yeni dönemde de OSB’lerimizi sanayicilerimizin sorunsuzca üretim yapacağı merkezler haline getirme çabamız devam edecektir” diye konuştu.