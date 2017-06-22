Tacizci, ruh sağlığı hastanesine sevk edildi

Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72134 Sokakta dün gece meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. (40) müstakil evlerin bulunduğu sokağa gelip pencereden içerideki kadınları gözetleyip, tacizde bulundu. Ellerinde sopalarla ara sokakları tutan mahalle sakinleri, A.Ö’yü müstakil bir evin bahçesinde yakaladı. Vatandaşlar daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.Ö’yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Zanlı polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.