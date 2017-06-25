Haluk Levent’e, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden saat 00.14’de Şevket Taşözü isimli takipcisi ‘Abi Adanada mısın sana bici bici ısmarlayalım’ twiti attı. Bunun üzerine ise Haluk Levent, ‘1 Saat sonra Kazım Büfe’de seni beklicem. Gelmezsen bici ısmarlamazsan blok yiceksin benden’ cevabını verdi.

Bu yazışmalar ise sosyal medyada yayıldı ve Haluk Levent’in hayranları Kazım Büfe’ye geldi. Saat 01.14 olduğunda da ünlü sanatçı Haluk Levent Kazım Büfe’ye geldi. Kendisini bekleyen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Levent, hayranları ile selfie çektirip 40 kişiye muzlu süt ısmarladı.

Yaklaşık 10 dakika hayranları ile büfüde görüşen Haluk Levent, basın mensuplarına da ‘Arkadaşlarıma muzlu süt ısmarlayacağım ondan geldim. Twitter üzerinden söz verdim’ dedi. Haluk Levent daha sonra aracına binerek hayranlarının yanından ayrıldı.

Şevket Taşözü de ‘Twitter üzerinden yazdım. Geldi, görüştük. Muzlu süt ısmarladı sağolsun’ ifadelerini kullandı.