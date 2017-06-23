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23 Haziran 2017 09:48

Taksicilerden örnek davranış

Adana’da taksi sürücüleri, 1’i çocuk 6 engelli vatandaşa verilmek üzere tekerlekli sandalye alıp Dünya Sakatlar Derneği Genel Başkanı Halis Kassap’a teslim etti.

Taksicilerden örnek davranış

23 Haziran 2017 09:48


Adana Şoförler Odası başkan adayı Murat Koçer ve taksici arkadaşları ortak tanıdıkları bir gazetecinin engelli olması nedeniyle engellilere yardım etmeye karar verdi. Koçer ve taksici arkadaşları engellilere ne yapacaklarını düşünürken, "mavi kapak" toplayarak tekerlekli sandalye alındığını öğrendi. Ancak Koçer ve arkadaşları kapak toplamadan tekerlekli sandalye almaya karar verdi. Taksiciler 1’i çocuk olmak üzere 6 engelli vatandaş için tekerlekli sandalye aldı. Koçer bu sandalyeleri Dünya Sakatlar Derneği Genel Başkanı Halis Kassap’a getirdi. Koçer, burada yaptığı konuşmada, her insanın bir gün engelli olabileceğini belirterek, "Buradan giderken engelli olmayacağımızın garantisini kimse veremez. O nedenle şoför arkadaşlarımızla birlikte engelli kardeşlerimizin yanında olmak istedik. İlk etapta 1 çocuk 5 büyük tekerlekli sandalye aldık. Bunun devamını da getireceğiz. Bu sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine verilmesi için başkanımıza teslim ediyoruz" dedi.


Dünya Sakatlar Derneği Genel Başkanı Halis Kassap ise yıllardır başkanlık yaptığını, birçok sivil toplum örgütünün, belediyelerin kendilerine tekerlekli sandalye bağışladığını anımsatarak, "İlk kez şoför arkadaşlar tekerlekli sandalye bağışlıyor. Bu bizim için çok anlamlı. Bugün değişik bir bağışla karşı karşıyayız bu da bizi çok duygulandırdı. Ben de bunları ihtiyaç sahiplerine vereceğim" diye konuştu.




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