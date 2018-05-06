Taliban zulmünden kaçış devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden Van’a yasa dışı yollardan giren Afgan kaçakların İstanbul’a gitmek için Adana’ye geleceği bilgisi üzerine Merkez Otogar civarında önlem aldı.

Daha önce otogara gelen ve polis tarafından yakalanan kaçak Afganlar, bu kez insan kaçakçıları tarafından yolcu izlenimi verilmek için 3’lü ve 4’lü gruplar halinde otogar civarına bırakıldı. Ancak bunu fark eden polis, otogarın etrafında değişik yerlerde bekleyen kaçakları da yakaladı. Polis, 20 Afgan’ı otogarın bekleme salonuna getirdi. Aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi, Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülerek sınır dışı edildi. Afganların Taliban zulmünden kaçtıklarını, Avrupa’ya giderek daha rahat bir hayat yaşamak için yola çıktıkları, insan tacirlerine de bin ile 15 bin dolar arasında para verdikleri öğrenildi.

Bu arada, son bir ay içinde Adana’da 200’den fazla Afganistanlının yakalandığı belirlendi.