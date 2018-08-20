Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 11:35

Tanımadığı kişilere kitap hediye etti

Adana’da bir genç, kitap okumaya farkındalık oluşturmak amacıyla hiç tanımadığı insanların yanına giderek onlara kitap hediye etti.

Tanımadığı kişilere kitap hediye etti

20 Ağustos 2018 11:35


Adana’da yaşayan yaklaşık bir yıldır İnstagram’da okuduğu kitapların fotoğrafını çekip özetini yazan ve yorumlayan Gökhan Toktamış isimli genç, amacının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Toktamış, şehrin çeşitli noktalarındaki vatandaşlara kitap vererek onların tepkilerini görüntüledi. Parkta, bankta oturan, mağazalarda alışveriş yapan vatandaşlara paketlediği kitapları veren genç, onlardan paketi açmalarını istedi. Hediye kitap karşısında şaşıran vatandaşlar, teşekkür ederek gençle kitap üzerine ayak üstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç