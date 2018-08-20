Tanımadığı kişilere kitap hediye etti

Adana’da yaşayan yaklaşık bir yıldır İnstagram’da okuduğu kitapların fotoğrafını çekip özetini yazan ve yorumlayan Gökhan Toktamış isimli genç, amacının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Toktamış, şehrin çeşitli noktalarındaki vatandaşlara kitap vererek onların tepkilerini görüntüledi. Parkta, bankta oturan, mağazalarda alışveriş yapan vatandaşlara paketlediği kitapları veren genç, onlardan paketi açmalarını istedi. Hediye kitap karşısında şaşıran vatandaşlar, teşekkür ederek gençle kitap üzerine ayak üstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.