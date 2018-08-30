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30 Ağustos 2018 14:07

Tanju Kayhan Adana Demirspor’da

Spor Toto 1.

Tanju Kayhan Adana Demirspor’da

30 Ağustos 2018 14:07

Lig takımlarından Adana Demirspor, Göztepe’den Tanju Kayhan’ı renklerine bağladı.


Adana Demirspor, son olarak Göztepe forması giyen defans oyuncusu Tanju Kayhan ile sözleşme imzaladı. Futbola Rapid Wien altyapısında başlayan ve burada profesyonel olan Tanju Kayhan, ardından sırasıyla Wiener Neustadt, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Eskişehirspor, Elazığspor, Karabükspor, Sturm Graz ve Göztepe formaları giydi. Tanju2015-2016 sezonunu ise Avusturya ekiplerinden Sturm Graz’da geçirdi.


29 yaşındaki oyuncunun kariyerinde 78 Süper Lig, 55 Avusturya Bundesliga ve 16 UEFA Avrupa Ligi maçı tecrübesi bulunuyor.




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