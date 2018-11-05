Tarih Misis'te canlanıyor

Lokman Hekim'in Misis Köprüsü üzerinden geçerken yaşamı sonsuz kılan iksiri Ceyhan Nehri'ne düşürmesi efsanesiyle "Ölümsüzlük şehri" adını alan Misis Köprüsü çevresinde 6 yıldır devam eden kazılarla 7 bin yıllık geçmiş gün yüzüne çıkartılıyor.

Yüreğir Belediyesi tarafından Misis'te restorasyon çalışmaları yapılan Kervansaray yolu, Doğu-Batı su değirmenleri, Lokman Hekim Camisi ile 6 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izninde devam eden Misis Antik Kenti'ndeki kazı alanında bulunan kalıntılar incelenip, sergilenmek üzere Adana Müze Müdürlüğü'ne gönderiliyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Misis'in 3 bin yıllık geçmişi olduğunu düşündüklerini ama yapılan çalışmalarda 7 bin yıllık geçmişe dayanan bir tarihi olduğunu gördüklerini belirterek, “Önemli buluntular bulundu. Bunun üzerine çalışmalar devam ediyor. Bu buluntular da Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. Burada Pisa Üniversitesi'nden gerek sanat tarihi hocaları gerekse arkeologlar burada çalışmaları yılda 2 dönem olmak üzere devam ettiriyorlar. İnşallah bu restorasyonlar ve kazı çalışmaları bitince Misis Antik Şehri hem ülkemiz adına hem dünya kültürel mirası adına önemli bir kazanım olacak. İtalyanlar ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmalar gerek ABD'de gerek İtalya'da sempozyumlarda da gündeme getirildi” dedi.

"Bölgenin turizm merkezi olacak"

Kazı çalışmalarının tamamlanmasından sonra bölgenin turizm merkezi olacağını kaydeden Çelikcan, “Osmanlı döneminde kervansaray olarak kullanılan ancak restorasyon çalışmalarına başladığımız zaman yapılan kazılar sonucu gördük ki burada Bizans Dönemi, Selçuklu Dönemi, Kilikya Döneminden kalıntılarda bulundu. Burası bölgenin önemli bir seramik merkezi olarak işletiliyormuş. Ayrıca etrafında atölyeler, yaşam alanlarının bulunduğu birkaç dönemi bir arada görebileceğimiz önemli bir kültür varlığı. Buranın üzerini kapattık ilerleyen zamanlarda ziyarete açacağız. Kervansaray, su değirmeni, mescidimiz ve höyük ile beraber burası Cumhuriyet dönemine kadar sürekli yaşamın devam ettiği antik şehir olarak önem arz ediyor” diye konuştu.

Doğu'yla Batı'nın buluşma noktası

İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyinden Prof. Dr. Anna Lucia D'Agata da Misis'in Doğu'yla Batı arasında bir buluşma noktası olarak karşımıza çıktığını ifade ederek, “Çünkü Kilikya Ovasının hem Doğuya hem Batıya açılan kapısında Misis buluşma noktası. Bu açıdan önemi çok büyük. Misis'te çalışma yürüten gruplara baktığımız zaman bunların içerisinde Adana Yüreğir Belediyesi, İtalya Araştırma Merkezlerini, Pisa Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesinden çok sayıda ekibin, uzmanların buradaki çalışmalara katıldığını görüyoruz. Buradaki çalışmalar binlerce yıl yerleşme ve kültürleşme hayatı olan bu şehir hakkında bize çok önemli bilgiler vermiştir” şeklinde konuştu.