"Tarihi Adana Buluşmaları" toplantısı

Çukurova Turizm Profesyonelleri (SKAL) Başkanı Meltem Özdemir, düzenleyecekleri çeşitli etkinlikleri Adana'yı en iyi şekilde tanıtacaklarını belirterek, "Şehri tanıtmak bizim görevimiz" dedi.

Çukurova Skal tarafından düzenlenen ‘'Tarihi Adana Buluşmları'' adlı toplantı Adana Müzesi'nde yapıldı. Çukurova SKAL Başkanı Meltem Özdemir, enlerin kenti olarak bilinen Adana'yı daha iyi nasıl tanıtabiliriz sorusuna yanıt arayarak kafa yorduklarını söyledi.

Çukurova SKAL grubu olarak projelerinin onaylanmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Özdemir, "Milli Mensucat Müzesi'ni tanıtmak, katkı koymak, şehri tanıtmak, müze alışkanlığını geliştirmek en büyük hedefimizdir. İl ekonomisine katkı koyan bir yapımız var. Adana Kız Lisesi'nde, Adana Konağı'nda, Varda Köprüsü'nde ve Taşköprü'de teması Adana üzerine olan etkinlikler düzenleyeceğiz. Projelerimizi birlikte yapacağız" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabri Tari ise Adana'nın festivaller kenti olduğunun altını çizdiği konuşmasında sosyal medya fenomenlerini önemsediklerini ve çağın artık sosyal medya üzerinden ilerleyen bir çağ olduğunu ifade etti. Adana'ya yönelik algı operasyonları geliştirip turizmi de böylelikle ayağa kaldırıp koşar adım hale getirmenin en büyük hedefleri olduğunu söyledi

Çukurova SKAL üyesi turizmci Nesrin Göçhan da SKAL'ın vizyonu hakkında bilgiler verdi. SKAL'ın global bir ticaret birliği olduğunu kaydeden Göçhan, küresel turizmcilik adına SKAL'ı önemsediklerini söyledi. Göçhan, Türkiye'de toplam 17 SKAL Kulübü'nün olduğunu ve Çukurova SKAL'ın ise 27 Eylül 2001'de kurulduğunu ifade etti.

Herberyum müzesi kurulacak

Dr. Haluk Uygur'un ‘Bugün bir rüya gördüm. Kuşlar güneşe doğru uçuyorlardı' temalı bugüne kadar yaptığı çalışmalarından özetler sunduğu konuşmasında Adana'nın endemik bitkilerini araştırdıklarını, Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi'nin bünyesinde Herberyum Müzesi oluşturacaklarını ve inşaatının devam ettiğini söyledi. Uygur, "Bizim verdiğimiz 2 bine yakın endemik bitkilerin fotoğrafları var. Bu sayıyı 3 bine ulaştıracağız" dedi.

Adana Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Kudret İdemci de, güzel topraklara sahip olan Adana'nın en büyük değerlerinden birisi olan Ramazanoğlu Konağı'nın ilgisizlik yüzünden kapatılma durumuna geldiğini ve bunun da üzücü olduğunu söyledi. Deste verilmesi gereken turizm konusunda rehberler olarak karşılaştıkları güzelliklerden örnekler veren İdemci, "Tanıtım eksikliğimiz var. Gençleri turizm konusunda yönlendirip bu yarının güvencesi olan arkadaşlarımızı aşılamamız gerekiyor" dedi.