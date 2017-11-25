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25 Kasım 2017 17:14

Tarihi Anavarza Antik Kenti’nde Eros heykeli bulundu

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı tarihi Anavarza bölgesinde devam eden kazı çalışmaları sırasında Eros’un yer aldığı iki parça halinde baş kısmı bulunmayan heykel gün yüzüne çıkarıldı.

Tarihi Anavarza Antik Kenti’nde Eros heykeli bulundu

25 Kasım 2017 17:14


Edinilen bilgiye göre, tarihi Anavarza Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, Asklepios’un kızlarından birine ait olduğu düşünülen ve yanında Eros’un yer aldığı iki parça halinde baş kısmı bulunmayan heykel kazı ekibinin çalışmaları ile gün yüzüne çıkarıldı.


Milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biri olan, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı medeniyetlerinin kalıntılarını taşıyan, Anavarza Antik Kenti’nde sürdürülen kazı çalışmalarında, ilk tespitlere göre Asklepios’un kızlarından birine ait olduğu düşünülen ve yanında Eros’un yer aldığı iki parça halinde baş kısmı bulunmayan heykel gün yüzüne çıkarıldı.


Kozan ilçesine 17 kilometre mesafede bulunan ve 2014 yılında, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren, 34 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğundaki antik dünyanın ilk çift şeritli yolunun yanı sıra görkemli giriş kapısı, tiyatrosu ve surlarıyla dikkati çeken Anavarza, tarihe ışık tutmaya devam ediyor.


Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu,, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü denetiminde Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle Kilikya’nın en önemli kentlerinden olan ve Anadolu’nun tarihteki en önemli metropollerinden Anavarza’da kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.


Anavarza’da 2013 yılından bu yana yürütülen kazılarda 34 metre genişliğinde, 2 bin 700 metre uzunuluğunda olan antik dünyanın ilk çift şeritli yolunun açığa çıkarıldığını hatırlatan Dervişoğlu, bu yolda önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmalarına başlanacağını belirtti.


Dervişoğlu, restorasyonla yolun düzenleneceğini ve burada bulunan sütunların ayağa kaldırılacağını ifade etti.


Dervişoğlu, heykelin üzerinde konseryasyon çalışmalarının devam ettiğini, kazılarda heykelin baş kısmını da bulmayı umduklarını kaydetti.




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