Tarihi okul ve kaymakamlık binaları restore ediliyor

İlk olarak Adana tarihinde önemli bir yere sahip olan, kentin tarihi eğitim ve öğretim kurumlarından Tepebağ Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Demirtaş, yapılan çalışmaları yerinde gördü. Ardından Kurtuluş İlköğretim okulunda incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, tarihe tanıklık eden eserlerin onarımı ve korunması hususunda yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını dile getirdi.

Vali Demirtaş, daha sonra yine tescilli taşınmaz kültür varlığı olan Seyhan Kaymakamlığı binasındaki bakım onarım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Binlerce yıllık tarih ve kültür birikimiyle Adana'daki varlıklarının korunması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine değinen Vali Demirtaş, restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.

Vali Demirtaş'ın inceleme gezilerine Vali Yardımcısı Murat Süzen de eşlik etti.