Tarihi Taşköprü'deki çirkinliğin izleri siliniyor

Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan 1634 yıllık Taşköprü'de sprey boya ile yazılan yazıları basınçlı buharla temizliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin simgelerinden tarihi Taşköprü'de kimliği belirsiz kişilerin sprey boya ile yazdığı çirkin yazıları temizlemek için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan Roma mirası Taşköprü'nün korkuluk duvarlarına gelişigüzel yazılan yazıları yüksek basınçlı buhar makineleri kullanarak silmeye başladı.

2006'da Karayolları Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen restorasyonun ardından taşıt geçişine kapatılan, o tarihten itibaren de sadece yaya ve bisiklet-motosiklet geçişine izin verilen Taşköprü'de sorumsuz kişilerin sprey boyalar kullanarak yazdığı yazılar şikayet konusu oldu. Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatlarıyla çirkinliğe son vermek için harekete geçen Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan Taşköprü'de yüksek basınçlı buhar makineleri kullanarak temizlik çalışmalarına girişti.

Tarihi Taşköprü'den geçen vatandaşlar, temizlik ekiplerinin korkuluk duvarlarına zarar vermeden gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını merakla izledi. Taşköprü'de yüksek basınçlı buharla sprey boyaların temizliğinin hafta boyu devam edeceği belirtildi.