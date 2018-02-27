Adana Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kardeş Kültür Dernekleri Topluluğu tarafından ‘Tarihsel Süreçte Ermeni İşgali ve Hocalı Soykırımı’ konulu konferans Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro salonunda yapıldı.

Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Bulut konferansta yaptığı konuşmada, "Bir gecede 613 kişi hunharca, insanlık dışı işkencelerle ve evlatlarını babalarının önünde yakarak, insanların kafalarını ezmek suretiyle yok etmişlerdir. Böyle bir cinayetin soykırımdan başka hiçbir ifade şekli yoktur. Bu soykırım soğuk savaş sonrasında yaşanan bir soykırım olması hasebiyle dikkate şayandır. Ermenistan’ın şu anda başkenti dahil olmak üzere kurulduğu bütün topraklar Azerbaycan toprağıdır, hepsi Türk toprağıdır" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ise, "Nerede bir Türk varsa, orada medeniyet olsun dedik, gelişmişlik olsun, insanlık ilerlesin dedik. Ancak hiç düşmanımız bitmedi, bitmeyecek de. Dün Cudi’de, Kato’da ve Kandil’de bugün ise Afrin’de. Bu milletin düşmanlarıyla savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

‘Tarihsel Süreçte Ermeni İşgali ve Hocalı Soykırımı’ konulu konferansı veren Tarihçi Yazar Prof. Dr. Aygün Attar da şunları söyledi:

"Bir eğitimci olarak her zaman üniversitede öğrencilerle temasa geçtiğim andan itibaren şunu söylerim. Milli tarihe ihanet, millete ihanettir. Çünkü tarihi olmayan millet köksüz ağaç gibidir. Kurumaya mahkumdur. Onu zenginleştiren tarihi zenginliğidir. Eşi benzeri olmayan bir katliam yaşandı. Kazım Karabekir Paşa’nın İstanbul’a yazmış olduğu raporlar insanın tüylerini diken diken eder.”