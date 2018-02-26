Adana Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kardeş Kültür Dernekleri Topluluğu tarafından yarın Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro salonunda yapılacak ‘Tarihsel Süreçte Ermeni İşgali ve Hocalı Soykırımı’ konulu konferansın tanıtım toplantısı Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde yapıldı.

Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Bulut, “Temennimiz Hocalı’da Ermenilerce yapılan katliamın ‘Soykırım’ olarak tanınmasına ilişkin meclis kararı alınması, Türk ve Dünya kamuoyuna duyurulmasıdır. Ayrıca şuanda Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan olmak üzere tüm suçluların, Uluslararası Savaş Suçları Mahkemelerinde yargılanmaları için tüm ulusal ve uluslararası kurum kuruluşları gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Bulut, tüm Adanalıları yarın saat 14:00’da düzenlenecek olan konferansa davet etti.