"Tarihte Bir-İz" projesi

Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen programda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, ‘’Millet, aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında tarih, kültür, dil ve gönül birliği olan insanlardan oluşan topluluktur. Bir topluluğun millet olması bu şartların oluşmasına bağlıdır. Tarih ise, bir milleti oluşturan unsurların başında gelir. En basit tanımıyla tarih, bir milletin hafızasıdır’’ dedi.

İlk günden beri tarih sahnesindeki yerini alan milletin, tüm dünya milletlerine örnek bir maziye sahip olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, ‘’Tarih yolculuğu boyunca insanlığa din, dil, ırk ve renk ayrımı yapmaksızın iyilik, adalet, huzur, emniyet ve merhamet taşıyan milletimiz, hak ve hukuk çizgisinden hiçbir zaman ayrılmamıştır. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde Türkiye, bugün sadece 780.000 kilometre kareden ibaret bir devlet değildir. Bizim bir de gönül coğrafyamız vardır. Ve bu gönül coğrafyamızla bağımız, zaman zaman akamete uğrasa da, hiçbir dönem kesilmemiştir‘’ diye konuştu.

"Biz bu sese kulak tıkayamayız, bu yönelişe duyarsız kalamayız"

‘’Maalesef bırakmak zorunda kaldığımız bu topraklarda, bizden sonra kan ve gözyaşı hiç eksik olmamıştır’’ diyen Vali Demirtaş, ‘’Bugün dünyanın dört bir tarafında mazlumların yönlerini bize çevirmelerinin asıl nedeni de işte budur. Biz bu sese kulak tıkayamayız, bu yönelişe duyarsız kalamayız. Tarihimizden, kültürümüzden, inancımızdan getirdiğimiz misyonla, üzerimize düşeni yapmalıyız. Siz gençler hem bizim hem de yönlerini bize dönmüş mazlumların ümidisiniz. Kendinizi asla küçük görmeyin. Dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü en iyi şekilde tanıyın. Kendinizi geliştirecek, ufkunuzu açacak her türlü aktiviteye katılın. Yahya Kemal’in dediği gibi, ‘Kökü mazide olan ati’ olun. Yani kökleriniz tarihte, dallarınız gelecekte olsun’’ ifadelerini kullandı.

Şehitlerin ve gazilerin hatıralarının asla akıllardan çıkmaması gerektiğini dile getiren Vali Demirtaş, ‘’Onlara layık vatan evlatları olmak adına, üzerinize düşen vazifeleri yapmaktan çekinmeyin. Uyanık olmalıyız, birliğimizi bozmak, bizleri bölmek, parçalamak isteyen hainlere de asla fırsat vermemeliyiz. Ayrıca etnik kimliklerimizin ve kültürel farklılıklarımızın, ülkemizin ve ilimizin bir rengi, bir zenginliği olduğunu da asla aklımızdan çıkarmamalıyız’’ dedi.

‘Geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli tarih ve medeniyet duraklarından birinin de Adana olduğunu söyleyen Demirtaş, “Bu şehirde her medeniyet, kendisinden bir iz bırakarak, tarihteki yerini almıştır. Bu eserlerin, yarın torunlarımıza bırakacağımız en kıymetli mirasımız olduğunu unutmayalım. Adana’nın tarihine ve kültürüne nişane olan bu eserleri layıkıyla tanıyalım, tanıtalım ve koruyalım. Tarihimizi, kültürümüzü tanımanın, bize miras kalan eserleri korumanın, bizlerin asli ve en önemli görevi olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Ortadan kalkması muhtemel tarihi ve kültürel mirasla birlikte, aslında millet hafızamızın da silineceğinin bilincinde olalım’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tarihçi Cezmi Yurtsever Adana’nın tarihi ile ilgili bilgiler aktardı.

Program, eski Adana fotoğraflarının yer aldığı serginin gezilmesinin ardından sona erdi.