Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 13:51

Tarım Bakanlığı heyetinden Vali Demirtaş’a ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana ve bölge tarımındaki başarı çıtasını yükseltecek olan “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” projesinin en kısa sürede tamamlanması için tüm paydaşlarla birlikte ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Tarım Bakanlığı heyetinden Vali Demirtaş’a ziyaret

21 Kasım 2017 13:51


Ziraat Yüksek Mühendisi Fethi Molla, Jeoloji Mühendisi Mustafa Aydın ve Ziraat Mühendisi Sebahat Arslan’dan oluşan Tarım Bakanlığı heyeti, Karataş ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.


İlgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile oda başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette Tarım Bakanlığı heyeti üyeleri, kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında hazırlanan veriler hakkında Vali Mahmut Demirtaş’a ayrıntılı bilgiler verdi.


Ziyaretlerinden ve hazırlanan rapor kapsamında verdikleri bilgilerden dolayı Ziraat Yüksek Mühendisi Fethi Molla, Jeoloji Mühendisi Mustafa Aydın ve Ziraat Mühendisi Sebahat Arslan’a teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, Adana ve bölge tarımındaki başarı çıtasını yükseltecek olan bu projenin en kısa sürede tamamlanması için, tüm paydaşlarla birlikte ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
17
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç