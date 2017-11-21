Tarım Bakanlığı heyetinden Vali Demirtaş’a ziyaret

Ziraat Yüksek Mühendisi Fethi Molla, Jeoloji Mühendisi Mustafa Aydın ve Ziraat Mühendisi Sebahat Arslan’dan oluşan Tarım Bakanlığı heyeti, Karataş ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile oda başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette Tarım Bakanlığı heyeti üyeleri, kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında hazırlanan veriler hakkında Vali Mahmut Demirtaş’a ayrıntılı bilgiler verdi.

Ziyaretlerinden ve hazırlanan rapor kapsamında verdikleri bilgilerden dolayı Ziraat Yüksek Mühendisi Fethi Molla, Jeoloji Mühendisi Mustafa Aydın ve Ziraat Mühendisi Sebahat Arslan’a teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, Adana ve bölge tarımındaki başarı çıtasını yükseltecek olan bu projenin en kısa sürede tamamlanması için, tüm paydaşlarla birlikte ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.