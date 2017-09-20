Tarım işçilerinin çocukları burada eğitiliyor

Yüreğir Belediyesi, tarım ürünlerinin yaygın olarak yetiştirildiği Doğankent Mahallesi’nde, tarım işçilerinin çocuklarına okul öncesi eğitim vermek üzere Doğankent Kültürevi’nde sınıf açtı. Tarım işçilerinin çocukları, her sabah kaldıkları çadırlardan araçla alınarak sınıfa getiriliyor, daha sonra uzman görevliler eşliğinde çeşitli etkinliklere katılıyor.

Çocuklara burada kişisel bakım gelişimi, bireysel dil gelişimi, zihinde algılama, psikomotor alanlarının kullanımı ve diğer gelişimleri için eğitimler veriliyor. Bunun yanı sıra düzenli sağlık kontrolleri yapılıp, giysileri de temin ediliyor.

’Tarladan Okula Çocukevi’ projesi kapsamında her dönem 25-30 çocuk eğitim alıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, projeyle ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin tarım bölgesi olması nedeniyle çadırlarda kalan insanların sorunlarının kendilerini ilgilendirdiklerini ifade ederek, “Biz de dezavantajlı çocuklarımızın okullarla buluşması adına bir çocuk evi projesini hayata geçirdik. Bu projeyle tarlalarla yaşayan, anneleri, babaları tarlada çalışan mevsimlik işçi olarak şehrimize gelen vatandaşlarımızın bu çocuklarını tarlalarda sahipsiz kalmasın, eğitimin içerisinde olsunlar, eğitimlerinde tamamlayıcı bilgileri almaları adına bu projeleri hayata geçirdik” dedi.

Başkan Çelikcan, çocukları tarladan bir servis vasıtasıyla alarak Doğankent Kültürevi’ne getirip burada çeşitli eğitimler verdiklerini belirterek, “Temizlik konularına dikkat ediliyor. Bu çocuklar tarlada yatak yüzü göremiyorlar. Burada uykularını ve diğer aktivitelerini tamamlıyorlar ve akşam ailelerine teslim ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden böyle bir ödül almak bizim için onurdu. Proje kapsamında bizi ödüllendirmesi bizi onore etti. Onun içinde gelecekte biz bu projeyi geliştirerek devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Çocuğunu kreşe gönderen tarım işçisi Meryem Ertuğrul, uygulamadan çok memnun olduklarını söyleyerek, “Bir oğlum var onu gönderiyorum. Gayet hoş bir şekilde gelip gidiyor. Bizlerde memnunuz. Yemek yediklerini, oyuncaklar oynadıklarını, resim yaptıklarını anlatıyorlar. Öğretmeniyle nasıl konuştuğunu anlatıyor bize. Küçük kızım var seneye onu da göndermeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Proje kapsamında kreşe giden 5 yaşındaki Medine isimli kız öğrenci, “Gelip ellerimi yıkayıp yemek yiyorum. Sonra oynuyorum. Sonra yatıyoruz. Sonra eve gidiyoruz. Mutluyum” dedi.

Tarım işçilerinin çocuklarını sabah erken saatlerde yaşadıkları çadırlardan alan öğretmen Mehtap Altunhisar ise, “Çocuklarımızı servisimizle gidip, bulunduğu yerlerden alıyoruz. Sonra okulda elimizi yüzümüzü yıkayıp kahvaltıya geçiyoruz. Sonra burada yaptığımız planlar eşliğinde çocukların etkinliklerini hazırlıyoruz. Burada öğlen yemeklerini yiyorlar, dinleniyorlar, hikaye okuyoruz, çizgi film açıyoruz. Sonra ailelerine mutlu bir şekilde teslim ediyoruz” dedi.