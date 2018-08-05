Tarım ve orman emekçilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Öz Orman İş Sendikası Adana Şube Başkanı Şahin Cerit ve Mersin Şube Başkanı Halim Taşkın’ın da hazır bulunduğu eğitim salonunu dolduran işçilere, Öz Orman-İş Sendikası tarafından hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili “Tarım ve Ormancılık Sektöründe İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları”, “Çalışanlar Bakımından İş Hayatı ve Güvenliği”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Çölleşme” ve “İş Kazaları ve Güvenliği Kültürü” isimli eserlerden oluşan 4 kitaplık bir eğitim seti verildi. Ayrıca salon önünde bir stant açılarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir kitap sergilendi.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çetin’in açış konuşmasıyla başlayan eğitim seminerinde Orman Bölge Müdürü İsmet Erol kısa bir konuşma yaparak çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğinin önemine değindi. Erol, “Tüm işçilerimizin iş yerlerine sağlıklı bir şekilde gelmeleri ve sağlıklı bir şekilde evlerine dönmeleri bizler için çok önemli, iş kazalarına karşı eğitimli ve bilinçli olmak şart, bu eğitimin tarım ve orman işçilerimize çok faydalı olacağına inanıyor, kaza ve beladan uzak hayırlı çalışmalar diliyorum” dedi.

Daha sonra sırayla Öz Orman-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çetin’Tarım ve Ormancılık Sektöründe İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları’ Öz Orman-İş Avukatı Ömer Bilgi’Yasalar Açısından İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tarafların Sorumlulukları’, İletişimci Gazi Dilmen ’İş Sağlığı ve Güvenliğinin Oluşumunda Medya ve İletişim’, Mali Müşavir Osman Aslan ’İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Bir Maliyet mi?’ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ali Burak Özdemir ise ’Tarım ve Ormancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği’ konulu birer sunum yaptı.

Eğitim programı, seminere katılan tarım ve orman emekçilerine sertifika takdimiyle sona erdi.