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10 Eylül 2017 11:32

Tarımsal atıklar, enerjiye dönüşüyor

Adana’da tarımsal atıkların yakılarak işlendiği tesiste, aylık 1 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretiliyor.

Tarımsal atıklar, enerjiye dönüşüyor

10 Eylül 2017 11:32


Tarımsal artıkların elektrik enerjisine dönüştürüldüğü Adana’daki Pakmil Fabrikası’nın hayata geçirdiği ‘Biyokütle Tesisi’nde mısır anızı başta olmak üzere pamuk ve ayçiçeği saplarının yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.


Tarımsal atıkların yakılarak işlendiği tesiste aylık 1 milyon kilovat saat elektrik enerjisi ürettiklerini belirten Pakmil AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Milli ve Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Milli, tesis sayesinde anız yakılmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını, bunun yanı sıra toprağı koruduklarını hem de enerji ihtiyacını karşılamaya destek sunduklarını vurguladı. Ali ve Rafet Milli, bu yöntemle çiftçilerin tarlasını temizlediklerini, söz konusu tesis gibi Adana’da kurulacak yaklaşık 100 yeni tesisin kentin elektrik ihtiyacını karşılayacağını aynı zamanda anız yangınlarını tamamen sona erdireceğini söyledi.



Yenilenebilir kaynak


Tesisi ziyaret eden CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, üretimin en düşük emisyon değerleriyle gerçekleştirildiği ifade edilen tesisin artan elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması, elektrik üretiminin tarımsal atıklardan elde edilmesiyle yenilenebilir bir kaynak sunulduğunu söyledi. Tümer, her yıl hasat sonrasında tarım arazisi üzerinde kalan başta mısır, pamuk ve ayçiçeği olmak üzere yüz bin tona dayanan tarımsal atığın bu sayede değerlendirilebileceğini, çiftçilerin anız yangınına ihtiyaç duymadan bu yönteme başvurabileceğini kaydetti.


Özel tarım ekipmanlarıyla şirket tarafından toplanan tarım artıklarının elektrik enerjisine dönüştürülmesi çalışmalarını hükümetin dikkatine sunan Tümer, doğaya zararı olmadığı kanıtlandığı takdirde bu gibi tesislerin artmasına olanak sunulması, anız yangınlarının önüne geçebilmek adına çiftçinin maddi ve manevi olarak tesislere yönlendirilmesi için teşvik edilmesinin son derece önem taşıdığını söyledi.



Hava kirliliği önlenebilir


Her hasat sonrasında tarlada kalan artıkların yakılarak bertaraf edilmesi yönteminin sera gazı içerikli duman ve yanmanın ardından oluşan külün rüzgarın da etkisiyle Adana’nın tamamına yayıldığını hatırlatan Tümer, toprağın verimliliğinin korunması, fauna ve floranın olumsuz etkilenmemesi için anız yangınlarının sona ermesi gerektiğini yineledi. Tümer, anız yangınlarının neden olduğu hava kirliliğinin önüne geçilmesi, vatandaşların sağlığının düşünülmesi, hem de tarım artıklarının yakılarak heba edilmesinin önlenmesi için ‘Biyokütle Tesisleri’nin dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.




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