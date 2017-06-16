Kulak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Büyükelçi Saparbekuly’nin, büyükelçilik ekonomi heyetini de yanına alarak 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği ziyaretle, Avrasya bölgesinin üretim ve lojistik merkezlerinden Kazakistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediğini belirtti.

Adana temaslarına, Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamlarında ziyaret ederek başlayan Kazakistan Büyükelçiliği heyetinin, ziyaretin kalan bölümünü tamamen iş dünyasına ayırdığını ifade eden Kulak, “Büyükelçimiz Sayın Abzal Saparbekuly ve beraberindekiler; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi’nde temaslarda bulundu. Bu ziyaretlerde, Adana iş dünyasına, son yıllarda bulunduğu coğrafyanın yatırım üssü haline gelen Kazakistan’daki yatırım imkanları, devletin yabancı yatırımcılara sağladığı teşvikler anlatıldı. Adana’nın önde gelen birçok sanayi tesisinde incelemelerde bulunan, üretim faaliyetleri hakkında bilgiler alan Kazakistan Büyükelçiliği heyeti, MÜSİAD üyeleriyle de iftarda bir araya geldi. 2 gün süren ziyaret, hem Kazakistan Büyükelçiliği hem de Adana iş dünyası açısından son derece yararlı geçti” dedi.

“Kazakistan Türk yatırımcıları daha çok görmek istiyor”

Kazakistan ile Türkiye’nin; dini, dili, tarihi, kültürü, gelenekleri bir iki kardeş ülke olduğunu belirten Fahri Konsolos Tarkan Kulak, Kazakistan’daki yatırım olanaklarından bahsederek, “Ata yurdumuz Kazakistan, Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan ile olan serbest gümrük birliği anlaşmasının yanı sıra; İran, Çin gibi büyük pazarlara yakınlığı ve düşük üretim maliyetleri gibi avantajlarla Orta Asya’da yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Bu ülkede yatırım yapan firmalarımız, aynı zamanda Türk menşeli ürünlerin daha geniş bir coğrafyada tanınmasına katkı sağlayacaklar” diye konuştu.

Kazakistan’ın, sağladığı tüm bu avantajlar nedeniyle yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Kulak, “2006-2017 yılları arasında toplam 245 milyar dolarlık direkt yatırımın yapıldığı Kazakistan, yatırımcılar arasında Türk firmalarını daha çok görmek istiyor. Adana’ya yapılan ziyaretin başlıca amacı da bu” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin yeterli düzeyde olmadığını, bunun karşılıklı yatırım ve işbirlikleriyle artırılabileceğini kaydeden Tarkan Kulak, “İşadamlarımız, Kazakistan’da petrokimya, madencilik, inşaat, turizm, tekstil, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok sektörde yatırım yapabilirler” dedi.

Kazakistan’ın Adana Fahri Konsolosu Tarkan Kulak, Büyükelçi Abzal Saparbekuly ile beraberindeki heyetin, Adana ziyaretini, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen muhteşem bir finalle noktaladığını hatırlatarak, “Kazakistan’dan gelen konuk şarkıcıların seslendirdiği Kazak ezgileri ve halk dansları topluluğunun birbirinden özel gösterileri, Adanalı hemşehrilerimize çok güzel bir akşam yaşattı. Adana’dan tüm dünyaya dostluk ve kardeşlik mesajları verildi. Emeği geçen tüm sanatçı kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tarkan Kulak, açıklamasının sonunda, 2 günlük Adana ziyaretinin, Türkiye-Kazakistan arasındaki ticaret hacminin daha ileri seviyelere taşınmasına ciddi katkılar sağlayacağına inandığının altını çizdi.